Κινγκς: Τέλος ο Ντίβατς! (pic)

Σε αναζήτηση τζένεραλ μάνατζερ βρίσκονται πλέον οι Κινγκς. Ο Βλάντε Ντίβατς που είχε αυτή τη θέση στην ομάδα, αποφάσισε να αποχωρήσει. Έτσι, πλέον χρέη τζένεραλ μάνατζερ στην ομάδα θα αναλάβει ο Τζόε Ντούμαρς μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του πρώην άσου των Λέικερς και Κινγκς.

«Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά πιστεύουμε πως είναι ο σωστός δρόμος, καθώς δουλεύουμε για να χτίσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, την οποία αξίζουν οι πιστοί μας φίλαθλοι. Είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία του Vlade, την δέσμευση και την σκληρή δουλειά εντός κι εκτός παρκέ. Πάντα θα είναι μέλος των Kings», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας.

«Ήταν τιμή και προνόμιο να είμαι general manager στους Kings. Θέλω να ευχαριστήσω τον Vivek για την ευκαιρία και να αναγνωρίσω όλους τους εκπληκτικούς συναδέλφους που είχα την χαρά να δουλεύω μαζί στην διάρκεια της θητείας μου. Το Sacramento και οι Kings θα έχουν πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου και τους εύχομαι τα καλύτερα»,ήταν από την άλλη τα λόγια του Βλάντε Ντίβατς.

Vlade Divac is stepping down as Kings GM, per @sam_amick

Joe Dumars will serve as interim executive VP of basketball operations and help with the search for a permanent GM pic.twitter.com/dw03JvBaUt

