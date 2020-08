Η πιο αστεία φάση των Μπακς με μουσική από Μπένι Χιλ (vid)

Οι Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον πάγκο είχαν μία πολύ αστεία επίθεση κόντρα στους Ουίζαρντς.

Οι παίκτες έτρεχαν όπου να 'ναι, η μπάλα χανόταν και κάπως έτσι προκάλεσε πολλά γέλια.

Δείτε την πιο αστεία φάση των αγώνων της «φούσκας» αλλά οπωσδήποτε βάλτε ήχο στο παρακάτω βίντεο για να θυμηθείτε τον Μπένι Χιλ.

Music makes all NBA highlights (or lowlights) better! Exhibit A: This chaotic sequence from Bucks/Wizards featuring Boots Randolph's timeless classic: Yakety Sax pic.twitter.com/CfOJpUbCBb

— Michael Bodmer (@mbodmer) August 12, 2020