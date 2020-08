Νας για MVP: «Δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος από τον Γιάννη» (vid)

Ο Στιβ Νας κλήθηκε να σχολιάσει τις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία του ΝΒΑ.

Ο Καναδός γκαρντ έχει αναδειχθεί δύο φορές Πολυτιμότερος Παίκτης (2005, 2006) και δικαιολογημένα έχει άποψη.

Ο Νας ανέφερε πως, «Θα ήμουν χαρούμενος για οποιονδήποτε τα καταφέρει. Είναι εκπληκτικοί, εκπληκτικοί παίκτες. Νομίζω πως είναι δύσκολο να επιλέξεις κάποιον άλλον από τον Γιάννη.

Το κέρδισε πέρυσι, αλλά βελτίωσε πολύ το παιχνίδι του φέτος. Είναι πιθανότατα ο καλύτερος αμυντικός της λίγκας αλλά έρχεται να το συνδυάσει με την επιθετική του ικανότητα.

Είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν το αξίζουν οι υπόλοιποι αλλά πιστεύω πως δεν μπορεί να νικήσει κάποιος άλλος από τον Γιάννη».

