Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τιμωρήθηκε με αποβολή ενός αγώνα από το ΝΒΑ λόγω της άσχημης αντίδρασής του να χτυπήσει τον Βάγκνερ με το κεφάλι.

Ο «Greek Freak» δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Γκρίζλις που είναι και το τελευταίο παιχνίδι πριν τα playoffs.

Η απουσία του Αντετοκούνμπο για τον συγκεκριμένο λόγο θα του κοστίσει $178.225 όπως ανέφερε Αμερικανός ρεπόρτερ του ΝΒΑ.

The one-game suspension for Giannis Antetokounmpo will cost $178,225.

