Αντετοκούνμπο: Μία αγωνιστική στον Γιάννη για την κουτουλιά, γλίτωσε τα χειρότερα (vid&pic)

Ευχάριστα είναι τα νέα όσον αφορά την τιμωρία του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την αποβολή του στον αγώνα με τους Ουίζαρντς. Ο ηγέτης των Μπακς χτύπησε με το κεφάλι τον Βάγκνερ και υπήρχε κίνδυνος ακόμα και για πέντε αγωνιστικές τιμωρία. Τελικά αυτό δεν έγινε με τον Έλληνα φόργουορντ να πέφτει στα μαλακά και να δέχεται μόνο μία αγωνιστική, όπερ σημαίνει πως θα αγωνιστεί κανονικά στα playoffs με τα... ελάφια.

The NBA is suspending Milwaukee star Giannis Antetokounmpo for the Bucks’ final seeding game on Thursday for head bump on Wizards’ Mo Wagner, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 12, 2020