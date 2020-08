Νέα κόντρα στο ΝΒΑ: Μπέβερλι - Τζορτζ Vs Λίλαρντ! (pics & vids)

Έγιναν... πραγματάκια μετά το Κλίπερς - Μπλέιζερς, το οποίο δημιούργησε ένα νέο beef στο ΝΒΑ!

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ - απίστευτο κι όμως - έχασε δύο βολές στο τέλος του παιχνιδιού. Με το σκορ στο 117-118 και 18.6'' να απομένουν για το φινάλε, ο ηγέτης των Μπλέιζερς δεν κατάφερε να βρει στόχο και λίγο αργότερα οι ΤζαΜάικαλ Γκριν και Λάντρι Σάμετ με 2/2 βολές ο καθένας, έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Λος Άντζελες (117-122).

Την ώρα, λοιπόν, που ο Λίλαρντ έχασε τις βολές, ο Πάτρικ Μπέβερλι μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά... έκλεψε τις εντυπώσεις από τον πάγκο, αφού ειρωνεύτηκε με τον Μάρκους Μόρις, φωνάζοντας πως είναι «Dame Time» και ξεκαρδίστηκε στα γέλια.

Pat Bev trolling Damian Lillard after Lillard choked at the FT line

Στη Συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Λίλαρντ ενημερώθηκε γι' αυτό και απάντησε: «Έχω στείλει τον Μπέβερλι σπίτι του στο παρελθόν. Έστειλα και τον Πολ Τζορτζ πέρυσι. Δεν νιώθω προσβεβλημένος από την κίνησή τους. Η κίνηση τους δείχνει πόσο τους... πόνεσαν οι αποκλεισμοί. Δείχνει απλά τι περιμένουν από μένα, είναι μια κίνηση σεβασμού. Ξέρουν τι κάνω. Ο Μπέβερλι το έμαθε από πρώτο χέρι, όταν ήμουν στη δεύτερη χρονιά μου και αυτός έπαιζε στο Χιούστον. Είμαι σίγουρος ότι το θυμάται πολύ καλά».

Damian Lillard says he sent Pat Bev and Paul George home before

Ο Πολ Τζορτζ σχολίασε κάτω από σχετικό ποστ με την δήλωση του Λίλαρντ πως «κι εσύ θα πας σπίτι σου φέτος! Σεβασμός», με τον αντίπαλό του να απαντά πως «συνέχιζε να αλλάζεις ομάδες! Να αποφεύγεις την πάλη. Είστε χαζοί».

Ο «PG13» τού απάντησε ξανά πως «σεβάσου και αυτό, στην θητεία μου στην πρώτη μου ομάδα είχε περισσότερη επιτυχία. Το Dame Time τελειώνει». Λίγο αργότερα, έγραψε σε stories: «Φανταστείτε να κάνατε έξι σοβαρά χειρουργεία και να στέκεστε ακόμα εδώ. Σας το λέω ότι η ιστορία θα ήταν διαφορετική, αν αυτά δεν συνέβαιναν ποτέ. Αλλά σεβαστείτε ότι οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Όλοι πάνε σπίτι από κάποιον στο τέλος της ημέρας».

Chuck and the @NBAonTNT crew react to Dame, Pat Bev and Paul George going at it in our comments pic.twitter.com/qbpM10ugn5

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 8, 2020