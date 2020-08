Λίλαρντ: «Σεβαστείτε το όνομα μου»! (vids)

Ο Λίλαρντ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 61 πόντους στη νίκη του Πόρτλαντ με 134-131, έχοντας 17/32 σουτ, 9/17 τρίποντα, 18/18 βολές, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 41 λεπτά που έμεινε στο παρκέ!

Μετά το τέλος του αγώνα, η κάμερα έπιασε τον Λίλαρντ να ζητάει σεβασμό, από τη στιγμή μάλιστα που είχε προηγηθεί το... beef με τον Μπέβερλι και τον Πολ Τζορτζ.

"PUT SOME RESPECT ON MY NAME"

—@Dame_Lillard pic.twitter.com/EmKPyHBUgP

— ESPN (@espn) August 12, 2020