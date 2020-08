Ο Πατ Κόνατον ξεκίνησε εντυπωσιακά κόντρα στους Ράπτορς μετρώντας 10 πόντους με 2/2 τρίποντα, 1/1 δίποντο και 2/2 βολές. Το δίποντο μάλιστα προήλθε από ένα πολύ ωραίο κάρφωμα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που δεν αγωνίστηκε λόγω προβλήματος στα δόντια να σηκώνεται όρθιος και να τον χειροκροτεί.

Pat Connaughton evades the defense and shows off his bounce!@Raptors x @Bucks

: ESPN pic.twitter.com/8oHeQmIvBz

— NBA (@NBA) August 10, 2020