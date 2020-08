Το Μιλγουόκι αντιμετωπίζει απόψε τους Ράπτορς όμως ο Μάικ Μπουντενχόλζερ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς είναι υποψήφιος για MVP και Αμυντικός της Χρονιάς και τέθηκε νοκ άουτ λόγω προβλήματος στα... δόντια.

Per the latest NBA injury report, Giannis Antetokounmpo is OUT tonight against the Raptors due to oral surgery. He was previously listed as probable due to a toothache.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) August 10, 2020