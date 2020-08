Ο Νίκολα Γιόκιτς οδηγεί εκ του ασφαλούς τους Νάγκετς, θυμίζοντας... ενίοτε τον Ντιρκ Νοβίτσκι με την signature move του μεγάλου Γερμανού: Το fadeaway σουτ με το ένα πόδι!

Το Ντένβερ αντιμετωπίζει απόψε τους Καλιφορνέζους και το ΝΒΑ παρουσίασε ένα special video με την κίνηση του Γιόκιτς.

Signature Joker

Watch Nikola Jokic's one-legged fadeaway, before the @nuggets take on the @Lakers at 9:00 PM ET on TNT! #WholeNewGame pic.twitter.com/SpehQT75vh

— NBA (@NBA) August 10, 2020