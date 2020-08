Ο Στεφ Κάρι πήγε σε πρωτάθλημα γκολφ ως... δημοσιογράφος! (vids)

Οι Ουόριορς αποκλείστηκαν νωρίς από τα playoffs του ΝΒΑ, συνεπώς δεν ταξίδεψαν μέχρι την «Disney World», όπως οι άλλες 22 ομάδες, που διεκδικούν τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή.

Ο Στεφ Κάρι κάνει διάφορα πράγματα για να γεμίσει το χρόνο του και αυτή τη φορά βρέθηκε στο «PGA Championship», που είναι πρωτάθλημα γκολφ.

Μάλιστα, πήγε και στη Συνέντευξη Τύπου του πρωταθλητή Κόλιν Μορικάουα και τού έκανε και δυο ερωτήσεις. Ο 23χρονος αθλητής, παρόλο που δήλωσε fan των Λέικερς, έπαθε... πλάκα, όταν κατάλαβε ποιος ήταν ο άνθρωπος που τού έκανε ερωτήσεις απέναντί του.

Ο ηγέτης των «πολεμιστών» έκανε και αστεία στον πρωταθλητή του γκολφ, λέγοντάς του πως μπορεί να του κουβαλάει τα πράγματα για τους επόμενους τρεις μήνες, αν δεν μπορεί ο βοηθός του, Τζέι Τζέι Γιάκοβατς, που είναι φίλαθλος των Ουόριορς.

«Είμαι διαθέσιμος για τους επόμενους τρεις μήνες, αν θέλεις έναν βοηθό ή έναν αντικαταστάτη. Ο Τζέι Τζέι είναι υπέροχος, αλλά αν με χρειαστείς, θα είμαι εδώ», τού είπε.

Steph gets a question in for PGA Championship winner Collin Morikawa

(via IG/kgstoney) pic.twitter.com/VM7jnO9dMt

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) August 10, 2020