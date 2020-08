Ρόκετς: Μετά τον Χάρντεν ο... Όστιν Ρίβερς (pic & vid)

Με τους 41 πόντους κόντρα στους Κινγκς, ο Όστιν Ρίβερς δεν ήταν μόνο ο πρώτος σκόρερ για το Χιούστον στη νίκη επί του Σακραμέντο.

Ο Ρίβερς έκανε και ρεκόρ καριέρας ενώ μετά το 2012 είναι ο μόνος που έχει πάνω από 40 πόντους με 70% ευστοχία στα δίποντα. Κάτι τέτοιο είχε μόνο ο Χάρντεν. Μάλιστα, είναι ο μόνος από το 1991 και τον Σλίπι Φλόιντ, που έρχεται από τον πάγκο και πετυχαίνει τόσους πόντους.

Austin Rivers tonight:

41 PTS (career-high)

14-20 FG

6-11 3P

- He joins James Harden as the only Rockets players with 40+ PTS, 70+ FG% in a game since 2012

- He's the first Rocket to drop 40 off the bench since Sleepy Floyd in 1991 pic.twitter.com/Cr6W6B34y7

— StatMuse (@statmuse) August 10, 2020