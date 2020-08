Σανς: Μπούκερ λαμπρός τους οδηγεί στο αήττητο και στα... playoffs! (pic & vid)

Ούτε οι Μαϊάμι Χιτ δεν άντεξαν κόντρα στην ομάδα του Φοίνιξ και ηττήθηκαν (112-119)!

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Σανς παραμένουν η μόνη αήττητη ομάδα της «Disney World», αφού έχουν κάνει πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Suns remain the last undefeated team in the bubble at 5-0 pic.twitter.com/QX69ZkLG6G

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 9, 2020