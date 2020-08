Λούκα Ντόντσιτς: Ποτέ ξανά κανείς τέτοια εμφάνιση στο ΝΒΑ! (pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε όλο τον κόσμο να... παραμιλάει, μετά την «παράσταση» που έδωσε κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Σλοβένος «μάγος» των Μάβερικς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους, 14 ριμπάουντ και 19 ασίστ, δίνοντας κιόλας ένα πανέμορφο highlight, με την πάσα που έδωσε κάτω από τα πόδια στον Μάξι Κλίμπερ.

Ο 20χρονος γκαρντ με αυτή την σπάνια εμφάνιση στα χρονικά του ΝΒΑ έφτασε και σε πολλά, ξεχωριστά ρεκόρ.

Αναλυτικά:

Οι 19 ασίστ που έδωσε είναι ρεκόρ καριέρας μέχρι σήμερα. Επίσης, έκανε το 17ο triple double σε μία σεζόν και τρίτο σε πέντε παιχνίδια στη «φούσκα».

Luka Doncic posts a career-high 19 AST as he registers his NBA-leading 17th triple-double! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/vX3Pi11IZ2 — NBA.com/Stats (@nbastats) August 9, 2020

17th triple-double of the season

3rd triple-double of the restart

Career-high 19 assists Luka Doncic is the Fantasy Player of the Night! pic.twitter.com/QIgQDJuQY3 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) August 9, 2020

Με τους 30+ πόντους στο triple double του, έβαλε το όνομά του δίπλα στους Όσκαρ Ρόμπερτσον και Ράσελ Ουέστμπρουκ, ως οι μόνοι παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ με 12 ή περισσότερα triple double με 30+ πόντους σε μια σεζόν.

With tonight’s 30-point triple-double, Luka Dončić has joined Oscar Robertson and Russell Westbrook as the only players in @NBA history with 12 or more 30-point triple-doubles in a single season. pic.twitter.com/crbH79jjkj — Mavs PR (@MavsPR) August 9, 2020

Με τους 36 πόντους, τις 19 ασίστ και τα 14 ριμπάουντ, ο Ντόντσιτς ισοφάρισε τον Μάικλ Τζόρνταν με τα πέντε περισσότερα παιχνίδια με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ στην ιστορία του ΝΒΑ.

With 36 points, 19 rebounds, and 14 assists tonight Luka Doncic ties Michael Jordan for the 5th most 35-10-10 games in NBA History. Absolutely amazing ... he’s only 21 pic.twitter.com/pEocE21ImR — MJs GOAT (@MjsGoat) August 9, 2020

Ακόμη, ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν κι έγινε ο νεότερος παίκτης με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 15 ασίστ σε ένα παιχνίδι στην ιστορία του ΝΒΑ.

Luka — 21 years, 162 days old

MJ — 21 years, 332 days old

Big O — 22 years, 090 days old Full list: https://t.co/CZ3eDBIPU9 — StatMuse (@statmuse) August 9, 2020

Δεν έχει κλείσει καν τα 22 κι έχει ήδη 13 triple double με 30+ πόντους. ΛεΜπρόν, Ρόμπερτσον, Μάτζικ και Γιανγκ έχουν μαζί 12.

Multiple career 30-point triple-doubles before turning 22: 13 — Luka Doncic

12 — All other players combined (LeBron, Oscar, Magic, Trae) pic.twitter.com/KOdqlAl2Nu — StatMuse (@statmuse) August 9, 2020

Γενικώς, η εμφάνισή του ήταν... μοναδική!

According to @bball_ref - Luka's 36 pts., 19 asst., 14 rebs. performance is a first...by anyone — Mark Followill (@MFollowill) August 9, 2020