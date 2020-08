Στη νίκη του Φοίνιξ απέναντι στην Ιντιάνα είχε 20 πόντους και 10 ασίστ και όπως είπε μετά το τέλος του αγώνα «ο Κόμπι είναι μαζί μου κάθε μέρα. Βλέπετε όλοι τι γράφω στα παπούτσια μου. «Να είσαι θρύλος». Και για μένα είναι σαν υπενθύμιση. Ακόμα και χωρίς αυτήν την υπενθύμιση, έρχεται στο μυαλό μου, τουλάχιστον 2-3 φορές την ημέρα, αν όχι περισσότερες».

Όσο για το καλό ξεκίνημα της ομάδας του στη «φούσκα» του Ορλάντο; «Μπαίνουμε σε όλα τα ματς με την σωστή νοοτροπία. Ακόμα και πριν έρθουμε στο Ορλάντο οι άνθρωποι της ομάδας δούλευαν πολύ σκληρά γι' αυτήν την ευκαιρία. Το είδαμε ως πρόκληση και κάθε μέρα γινόμαστε και καλύτεροι».

“Kobe’s with me every day. You guys see what I put on my shoes with the ‘Be Legendary.’ It’s a reminder.”

D-Book talked Kobe's impact on his career. @brkicks pic.twitter.com/8JShaIEL94

