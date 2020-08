Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απίθανος στο παιχνίδι με τους Χιτ και τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους (7/9 βολές, 13/13 δίποντα, 0/4 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 6 λάθη στα 30' που έμεινε στο παρκέ.

The Greak Freak was UNLEASHED against the Heat. pic.twitter.com/Uohel0WGSW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 6, 2020