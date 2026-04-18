Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δύσκολα θα μείνει στο Μιλγουόκι, με τον Έλληνα σταρ να δείχνει πως το Λος Άντζελες δεν είναι στις προτιμήσεις του.
Μιλώντας στο podcast «Gogis Garage» του Γκόραν Ντράγκιτς, κλήθηκε να απαντήσει για το αν του αρέσει να κάνει διακοπές στο Μαϊάμι ή το Λος Άντζελες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δείχνει πως... δεν πεθαίνει για την Πόλη των Αγγέλων.
«Νομίζω ότι είναι υπερβολικά ρηχό, δεν μου αρέσει», είπε ο Αντετοκούνμπο όταν ρωτήθηκε για την πόλη του Λος Άντζελες, με τη δήλωση να κάνει γρήγορα το γύρο των ΗΠΑ.
Δείτε ΕπίσηςΑντετοκούνμπο: Θέμα συζήτησης το μέλλον του στο ESPN, άνοιξε ο δρόμος της αποχώρησης από τους Μπακς
Το σχετικό απόσπασμα με την ατάκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
Giannis says he prefers Miami over LA
Dragic: “Vacation, LA or Miami?”
Giannis: “Miami. Miami, Miami. I think LA superficial. I don’t like LA”
(Via Gogis Garage YT, h/t @HeatCulture13) pic.twitter.com/supYbMGjWm— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 18, 2026
Ολόκληρη η συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.