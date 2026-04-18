Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε να εννοηθεί πως δεν θα ήθελε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες, αποκαλώντας την πόλη... ρηχή.

Μιλώντας στο podcast «Gogis Garage» του Γκόραν Ντράγκιτς, κλήθηκε να απαντήσει για το αν του αρέσει να κάνει διακοπές στο Μαϊάμι ή το Λος Άντζελες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δείχνει πως... δεν πεθαίνει για την Πόλη των Αγγέλων.

«Νομίζω ότι είναι υπερβολικά ρηχό, δεν μου αρέσει», είπε ο Αντετοκούνμπο όταν ρωτήθηκε για την πόλη του Λος Άντζελες, με τη δήλωση να κάνει γρήγορα το γύρο των ΗΠΑ.

Το σχετικό απόσπασμα με την ατάκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Giannis says he prefers Miami over LA



Dragic: “Vacation, LA or Miami?”



Giannis: “Miami. Miami, Miami. I think LA superficial. I don’t like LA”



(Via Gogis Garage YT, h/t @HeatCulture13) pic.twitter.com/supYbMGjWm April 18, 2026