Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες»

Ο  Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε να εννοηθεί πως δεν θα ήθελε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες, αποκαλώντας την πόλη... ρηχή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δύσκολα θα μείνει στο Μιλγουόκι, με τον Έλληνα σταρ να δείχνει πως το Λος Άντζελες δεν είναι στις προτιμήσεις του.

Μιλώντας στο podcast «Gogis Garage» του Γκόραν Ντράγκιτς, κλήθηκε να απαντήσει για το αν του αρέσει να κάνει διακοπές στο Μαϊάμι ή το Λος Άντζελες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δείχνει πως... δεν πεθαίνει για την Πόλη των Αγγέλων.

«Νομίζω ότι είναι υπερβολικά ρηχό, δεν μου αρέσει», είπε ο Αντετοκούνμπο όταν ρωτήθηκε για την πόλη του Λος Άντζελες, με τη δήλωση να κάνει γρήγορα το γύρο των ΗΠΑ.

Το σχετικό απόσπασμα με την ατάκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Ολόκληρη η συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

