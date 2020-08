Ντουράντ: «Μπακς και Κλίπερς για τελικό, εκεί θα πάω με Κλίπερς» (pic)

Στους τελικούς του φετινού NBA βλέπει τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο Κέβιν Ντουράντ. Ο φόργουορντ των Νετς που δεν αγωνίζεται στα ματς που διεξάγονται στην «Φούσκα του Ορλάντο», σε ερώτηση για το ποιες ομάδες βλέπει για τελικό ανέφερε τα... ελάφια και τους Κλίπερς, με τους οποίους θα πάει όπως επισήμανε για τον τίτλο.

Συγκεκριμένα ο Κέβιν Ντουράντ τόνισε: «Δεν μου αρέσει να κάνει προβλέψεις, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει και όλα να ανατραπούν. Αλλά αν ήταν να διαλέξω θα έλεγα ότι οι Κλίπερς και οι Μπακς θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Και εκεί θα πάω με τους Κλίπερς».

.@KDTrey5 says if he had to choose he's taking the Clippers to beat the Bucks in the Finals pic.twitter.com/LZUDN26JOZ

— SportsCenter (@SportsCenter) August 6, 2020