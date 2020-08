Τι Τζέι Ουόρεν: Ο MVP της «φούσκας» στο Ορλάντο! (pics & vids)

Ούτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ούτε ο Λεμπρόν Τζέιμς, ούτε ο Άντονι Ντέιβις, ούτε ο Τζέιμς Χάρντεν είναι εκείνοι που έχουν καταφέρει να στρέψουν τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω τους όπως το έχει κάνει ο Τι Τζέι Ουόρεν!

O 27χρονος σμολ φόργουορντ των Ιντιάνα Πέισερς πραγματοποιεί τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του στη «φούσκα» του Ορλάντο έχοντας οδηγήσει την ομάδα του Νέιτ ΜακΜίλαν στο απόλυτο 3-0 με απίστευτα στατιστικά!

Οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους για τον Ουόρεν, ο οποίος μετακόμισε πέρυσι στην Ιντιανάπολις από το Φοίνιξ και στο restart του ΝΒΑ παρουσιάζεται... σεληνιασμένος! Για την ακρίβεια:

Αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ της «φούσκας» με 119 πόντους στο σύνολο, ενώ είναι πρώτος και στο +/- έχοντας +59 πόντους από τη συνολική παρουσία του στο παρκέ.

Επίσης έχει πάρει τις περισσότερες προσπάθειες (72) και έχει ευστοχήσει και στις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον παίκτη (72) ενώ είναι δεύτερος στα περισσότερα εύστοχα τρίποντα (14/23).

Μέσα σ' όλα, προσθέστε το 65% στα εντός παιδιάς, το 61% στα τρίποντα, το 92% στις βολές, τις 3,3 ασίστ, τα 2 κλεψίματα, τις 2 τάπες κατά μέσο όρο και το μόλις ένα λάθος σε τρία ματς!

Μακράν του δεύτερου ο... MVP του restart μέχρι στιγμής!

