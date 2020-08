Τραμπ: «Αισχρό να γονατίζουν οι NBAers στον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ» (vid)

Μιλώντας στην εκπομπή «Fox and Friends» ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κλήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση!

«Είναι αισχρό να γονατίζουν στον εθνικό ύμνο. Συνεργαστήκαμε με το ΝΒΑ και πίστευα ότι είχαμε προχωρήσει και ξαφνικά τους βλέπω να γονατίζουν. Δεν είναι αποδεκτό από εμένα» είπε ο Τραμπ και συνέχισε:

«Όταν βλέπω ανθρώπους να γονατίζουν, να μην σέβονται τη σημαία μας, να μην σέβονται τον εθνικό μας ύμνο, αυτό που κάνω είναι να απενεργοποιήσω το παιχνίδι.»

President Trump calls NBA players "disgraceful" for kneeling during anthem, implies that he's done more for the black community than Abraham Lincoln pic.twitter.com/C5YJW3pAps

— gifdsports (@gifdsports) August 5, 2020