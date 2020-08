ΛεΜπρόν: Έκανε είσοδο με το «8:46, Minneapolis» (pics)

Ο «Βασιλιάς» είναι μεταξύ των παικτών που έχει δηλώσει ότι θέλει δικαιοσύνη για τα θύματα της αστυνομικής βίας και πως θα κάνει ό,τι μπορεί, για να την φέρει.

Και μπορεί να μην έβγαλε το όνομά του για να βάλει κάποιο μήνυμα στην φανέλα των Λέικερς στην διάρκεια των αγώνων, ωστόσο φροντίζει να «περνάει» αλλιώς αυτά που θέλει.

Κατά την είσοδό του, λοιπόν, στο γήπεδο για το παιχνίδι με τους Τζαζ, ο ΛεΜπρόν φόρεσε ένα t-shirt, το οποίο στο αριστερό μέρος είχε ένα ρολόι με χρόνο 8:46 και από κάτω τη λέξη «Minneapolis».

LeBron's shirt says 8:46 Minneapolis, referencing the amount of time a police officer knelt on George Floyd's neck leading to his death. pic.twitter.com/JYo3uQXc5z

— Lakers Outsiders (@LakersOutsiders) August 3, 2020