Όπως ενημέρωσαν και επίσημα οι Ιντιάνα Πέισερς, ο Ολαντίπο δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ωστόσο θα τεθεί στην διάθεση του Νέιτ ΜακΜίλαν για το επόμενο ματς με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Αντίθετα κανονικά θα δώσει το «παρών» ο Μάλκολμ Μπρόγκντον, ο οποίος επιστρέφει στην βασική πεντάδα της ομάδας από την Ιντιανάπολις.

Per head coach Nate McMillan, Victor Oladipo, who is still being held out of back-to-backs, is OUT for today's game, but is expected to be available tomorrow.

Malcolm Brogdon is IN and will rejoin the starting lineup.

— Indiana Pacers (@Pacers) August 3, 2020