Η μυθική απάντηση του Ράσελ σε follower που τον... πέθανε! (pic)

Ο τεράστιος Μπιλ Ράσελ, ο οποίος πήρε θέση για τις τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την έλλειψη ισότητας και τον ρατσισμό που βιώνουν οι Αφροαμερικανοί, γονατίζοντας και αποκαλώντας δειλό τον Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθούσε τον αγώνα των Σέλτικς με τους Μπλέιζερς, μέχρι που τον... πέθαναν.

«Ο Μπιλ Ράσελ θα κοιτάζει από εκεί ψηλά χαμογελώντας» ήταν το μήνυμα ενός χρήστη του Twitter και ο Ράσελ... επιβεβαίωσε ότι είναι ζωντανός:

«Απλώς σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται, είμαι ακόμα ζωντανός. Τουλάχιστον την τελευταία φορά που το τσέκαρα, ήμουν ζωντανός. Βλέπω Σέλτικς - Μπλέιζερς στο ΝΒΑ. Ε, Πολ Πιρς! Μπορείς να τους πεις ότι είμαι ακόμα εδώ γύρω»;

Just in case anyone cares, I am still alive, at least I was the last time I checked. I’m watching @celtics vs @trailblazers @NBA @NBAonABC Hey @paulpierce34 can you let them know I’m still hanging in there https://t.co/McGp25rdvd

— TheBillRussell (@RealBillRussell) August 2, 2020