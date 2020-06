Ο Μπιλ Ράσελ γονατίζει και λέει: «Τραμπ είσαι δειλός»! (pic)

Ο 86χρονος Μπιλ Ράσελ ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία γονατίζει και στέλνει το μήνυμά του, με αποδέκτη τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Προέβαλες το αφήγημά σου ότι το να γονατίζεις είναι ασεβές και μη αμερικανικό. Ποτέ δεν ήταν κάτι τέτοιο. Είσαι διχαστικός και δειλός. Πρέπει να έχεις πραγματικό θάρρος γα να υπερασπίζεσαι το σωστό και να ρισκάρεις τη ζωή δου εν μέσω πανδημίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

#Trump you projected your narrative that #TakingAKnee is disrespectful & #UnAmerican it was never about that! You are divisive & a coward. It takes true courage 2 stand 4 what is right & risk your life in the midst of a #pandemic #Proud2kneel #BlackLivesMatter @MSNBC @BostonGlobe https://t.co/nhNITHSrxo pic.twitter.com/h0PuUYVFwu

