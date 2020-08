Στο ματς με τους Μπακς ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 5 πόντους όντας τρομερά άστοχος με 0/4 τρίποντα! Στο ματς με τους Μπλέιζερς όμως τελείωσε με 43 πόντους και 5/8 τρίποντα. Ο λόγος; Σύμφωνα με το ESPN (και φυσικά με αρκετή δόση χιούμορ) κρύβεται στο κούρεμά του!

All JT needed was a haircut?

Everybody knows that feeling pic.twitter.com/fNbANZPzi5

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 2, 2020