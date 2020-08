Αντετοκούνμπο: Τα φοβερά στατιστικά θυμίζουν Τζαμπάρ και 1973! (pic)

Για το δεύτερο σερί βραβείο MVP πάει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού κάνει και φέτος πράματα και θάματα με τη φανέλα των Μπακς.

Ο Greek Freak που ετοιμάζεται για το ματς με τους Ρόκετς, οδηγεί τα... ελάφια στην κορυφή της Ανατολής, ενώ πλέον... κοιτάει στα μάτια τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Ο Έλληνας φόργουορντ είναι ο δεύτερος παίκτης που μετρά 29+ πόντους, 13+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ μέσο όρο από τη σεζόν 1972-73 και μετά.

Ο άρχοντας της ραβέρσας τελείωσε εκείνη τη σεζόν με 30.2 πόντους, 16.1 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γιάννης έχει μέχρι τώρα 29.6 πόντους, 13.7 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ.

