ΝΒΑ: Πρόστιμο στον Μάρκους Σμαρτ για σχόλια για τη διαιτησία (pic)

Οι Σέλτικς ηττήθηκαν στην πρεμιέρα της «φούσκας» από τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Μάρκους Σμαρτ να έχει παράπονα από την διαιτησία.

Για την ακρίβεια, ο παίκτης είχε δηλώσει πως «Το ριπλέι είπε ότι άργησα και ήταν αμυντικό φάουλ.... Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι έγινε. Ήταν το έκτο φάουλ του Γιάννη και δεν ήθελαν να τον βγάλουν εκτός».

Όπως κάνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, το ΝΒΑ τού επέβαλε πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται σε $15.000.

First fine of the NBA restart: Boston’s Marcus Smart has been fined $15,000 by the NBA for comments about officiating Friday night, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2020