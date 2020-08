Μετά τον Τζόναθαν Άιζακ, ούτε ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ γονάτισε κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ, πριν από το παιχνίδι με τους Νάγκετς.

Αντιθέτως, ο Λέοναρντ έμεινε όρθιος και με το χέρι να ακουμπάει στην καρδιά του, για χάρη του αδερφού του, όπως εξήγησε στην συνέχεια, αφού έχει κάνει δύο θητείες στο Αφγανιστάν ως πεζοναύτης.

«Πιστεύω ότι μπορώ να γίνω "φάρος" φε αυτή μου την κίνηση. Σίγουρα τιμώ το "Black Lives Matter. Ξέρω τι συμβαίνει. Μπορώ, όμως, να υποστηρίξω αυτή την κίνηση και με άλλο τρόπο. Δεν έχω κοιμηθεί τις τελευταίες ημέρες. Είμαι σαν ζόμπι. Ήταν δύσκολο, επειδή καταλαβαίνω τι συμβαίνει στις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια.

Ήξερα τι θα ακολουθήσει μετά την κίνησή μου. Το καταλαβαίνω. Την ίδια στιγμή, όμως, πιστεύω ότι κάνω το σωστό. Ο κόσμος μας αυτή τη στιγμή είναι "άσπρος και μαύρος". Υπάρχει μία γραμμή στην άμμο, που λέει ότι αν δεν γονατίσω τότε δεν τιμώ το 'Black Lives Matter;. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια», είπε σχετικά.

Έπειτα, πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι το να γονατίσω στον Εθνικό Ύμνο δεν δείχνει ασέβεια στην σημαία και τον στρατό, αλλά για εμένα είναι σημαντικό. Με βάση τις εμπειρίες που είχα στην ζωή μου, αυτό σημαίνει για μένα. Ελπίζω ο κόσμος να το καταλάβει. Έκανα αυτό που θεωρούσα ότι ήταν σωστό για μένα».

