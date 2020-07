ΝΒΑ: Ο Τζόναθαν Άιζακ ήταν ο μόνος που έμεινε όρθιος στον εθνικό ύμνο! (pic)

Ο Τζόναθαν Άιζακ των Ορλάντο Μάτζικ έγινε ο πρώτος ΝΒΑer που έμεινε όρθιος κατά την διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ.

Ενώ, λοιπόν οι παίκτες, οι προπονητές και οι διαιτητές της αναμέτρησης με τους Νετς γονάτισαν, ο Άιζακ αποφάσισε να μείνει όρθιος, δίχως μάλιστα να φορέσει μπλουζάκι για το κίνημα Black Lives Matter!

Λίγες ώρες νωρίτερα, πάντως ο κόουτς των Κλίπερς, Ντοκ Ρίβερς συγκλόνισε όταν εξήγησε πως «το πιο δύσκολο για εμένα ήταν να γονατίσω για δύο λεπτά. Σε δύο λεπτά πόνεσε το πόδι μου και υπάρχει ένας τύπος που είχε το γόνατο του 8 λεπτά στον λαιμό κάποιου.

Jonathan Isaac chose to stand for the National Anthem without a BLM shirt

(h/t @TopBallCoverage ) pic.twitter.com/WSevfbolxl

— NBA Central (@TheNBACentral) July 31, 2020