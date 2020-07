Συγκλονιστικός Ρίβερς: «Με πόνεσε το γόνατο μου δύο λεπτά κάτω και ο άλλος πατούσε κάποιον στο λαιμό για 8!» (vid)

Ο προπονητής των Κλίπερς ήταν συγκλονιστικός, με το πόσο απλά περιέγραψε το πιο... δύσκολο κομμάτι της βραδιάς για εκείνον. Τα αγωνιστικά περνούν σε δεύτερη μοίρα, όταν όλοι μαζί ενωμένοι παλεύουν όλοι για κάτι και ο Ρίβερς έκλεισε την συνέντευξη του με μια συγκλονιστική δήλωση.

«Ο Εθνικός Ύμνος πήρε δύο λεπτά. Το πιο δύσκολο για εμένα ήταν να γονατίσω για δύο λεπτά. Σε δύο λεπτά πόνεσε το πόδι μου και υπάρχει ένας τύπος που είχε το γόνατο του 8 λεπτά στον λαιμό κάποιου. Είναι τρελό να το σκεφτείς...»

"The national anthem took 2 minutes. There were guys who needed towels and things to get under their knees. And yet, someone kneeled on another human beings neck for 8 minutes. That's nuts."

Powerful words from @DocRivers

(via @Farbod_E) pic.twitter.com/M3qVPlWgb1

— Sports Illustrated (@SInow) July 31, 2020