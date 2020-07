Το καινούργιο παιχνίδι του ΝΒΑ ξεκίνησε και άπαντες είναι ενθουσιασμένοι. Ο μπασκετικός κόσμος περίμενε με ανυπομονησία και φυσικά χόρτασε θέαμα με τα δύο ματς, που άνοιξαν την αυλαία της επανέναρξης.

Το... μενού είχε τα πάντα, με τον Ζάιον να κάνει τα.. δικά του, τον Γκομπέρ να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της επιστροφής, ΛεΜπρον και Ντέιβις να δίνουν ρεσιτάλ, ενώ η πιο δυνατή εικόνα της βραδιάς είναι όταν όλοι οι παίκτες γονάτισαν και έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Η νύχτα αυτή θα είναι ιστορική για πολλούς λόγους και πολλοί παίκτες αντέδρασαν μέσω social media.

Δείτε αναλυτικά:

Grateful to be back doing what i love the most...let’s all keep inspiring the younger generations and make this world a better place for everyone. #equality #love pic.twitter.com/XxXS0z8o37 — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 31, 2020

TINY DOG really like that! I love it @B_Ingram13 — Julius Randle (@J30_RANDLE) July 30, 2020

Great team win felt good to be back!! But would be great if @kyoag would ARREST BREONNA TAYLORS MURDERERS!!! — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) July 31, 2020

Felt good to be out there with my brothers love — Royce O'Neale (@BucketsONeale00) July 31, 2020

PG13 a problem! always been — Luka Doncic (@luka7doncic) July 31, 2020

PG turnt — Reggie Bullock (@ReggieBullock35) July 31, 2020

AD is Different — Trae Young (@TheTraeYoung) July 31, 2020

