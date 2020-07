Πρώτο καλάθι στην επανέναρξη: Με Γκομπέρ έκλεισε, με Γκομπέρ άνοιξε! (vid)

Οι Τζαζ έγιναν η πρώτη ομάδα που σκόραρε μετά την διακοπή του ΝΒΑ λόγω κορονοϊού! Συγκεκριμένα, ο Ρούντι Γκομπέρ, με καλάθι και φάουλ σημείωσε τους πρώτους πόντους της ομάδας του, αλλά και γενικά του ΝΒΑ στη φούσκα του Ορλάντο.

Αξίζει να θυμίσουμε πως ο Γκομπέρ ήταν ο πρώτος που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στο ΝΒΑ κι ο λόγος που το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη διακόπηκε!

Rudy Gobert has the first bucket for the NBA restart pic.twitter.com/MIQULizyTG

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2020