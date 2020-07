Κανονικά θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τους Τζαζ ο Ζάιον Ουίλιαμσον. Ο άσος των Πέλικανς, έκανε μόλις δύο προπονήσεις, αλλά τελικά θα παίξει κανονικά στην επανέναρξη του ΝΒΑ.

Zion WILL play today against the Jazz in the restart opener, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/bfaAvXnTEj

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2020