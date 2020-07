Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι Ρόκετς. Ο Έρικ Γκόρντον πάτησε πάνω σε πόδι αντιπάλου στο φιλικό με τους Σέλτικς και τραυματίστηκε στον αστράγαλο.

Ο σουτέρ του Χιούστον αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Δείτε τη φάση

Eric Gordon was helped off the court after suffering an apparent ankle injury pic.twitter.com/IYkD8DG99f

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) July 29, 2020