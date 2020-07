Πρώτη ήττα στα φιλικά της... φούσκας για τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του Μιλγουόκι δεν τα κατάφερε (124-103) κόντρα στους Πέλικανς, με τον Greek Freak να έχει 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 23 λεπτά. Ο Έλληνας φόργουορντ ξεκίνησε με ένα πολύ άνετο καλάθι κόντρα στον Μέλι, ενώ στη συνέχεια έκανε πόστερ τον Ιταλό.

Ο Μίντλετον τελείωσε με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 12 πόντους και 10 ριμπάουντ είχε ο Ιλιασόβα. Για τα... ελάφια δεν αγωνίστηκαν οι Κόνατον, Μπλέντσο που μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους, αφού είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Ο Θανάσης αγωνίστηκε και είχε 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ

Από την άλλη για τη Νέα Ορλεάνη που δεν είχε στο παρκέ τον Ζάιον, 20 μέτρησε ο Ρέντικ με 5/10 τρίποντα, ο Χέις πρόσθεσε 17, ο Τζάκσον 16, ενώ από 14 είχαν οι Ίνγκραμ και Χόλιντεϊ.

We told you that shooters shoot. pic.twitter.com/6UMMn7F8nZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 28, 2020