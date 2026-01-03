Αντετοκούνμπο: Τα highlights της εμφάνισής του
Οι Μπακς έψαχναν μια αντίδραση μετά το σοκ από τους Γουίζαρντς και τη βρήκαν κόντρα στους Χόρνετς με τον μόνο τρόπο που ξέρουν όταν όλα στραβώνουν. Δίνοντας την μπάλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι δεν εντυπωσίασε, όμως στο φινάλε μίλησε ο Greek Freak, που με κάρφωμα στα τελευταία δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη με 122-121 στην ομάδα του.
Σε λιγότερο από 30 λεπτά συμμετοχής, ο Έλληνας σούπερ σταρ γέμισε τη στατιστική του με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, εκτελώντας με αποτελεσματικότητα (10/17 δίποντα, 8/8 βολές) και διαχειριζόμενος ξανά περιορισμένο χρόνο.
Δείτε τα highlights της εμφάνισής του
