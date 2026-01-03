Δείτε τις καλύτερες στιγμές της εμφάνισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι Μπακς έψαχναν μια αντίδραση μετά το σοκ από τους Γουίζαρντς και τη βρήκαν κόντρα στους Χόρνετς με τον μόνο τρόπο που ξέρουν όταν όλα στραβώνουν. Δίνοντας την μπάλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι δεν εντυπωσίασε, όμως στο φινάλε μίλησε ο Greek Freak, που με κάρφωμα στα τελευταία δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη με 122-121 στην ομάδα του.

Σε λιγότερο από 30 λεπτά συμμετοχής, ο Έλληνας σούπερ σταρ γέμισε τη στατιστική του με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, εκτελώντας με αποτελεσματικότητα (10/17 δίποντα, 8/8 βολές) και διαχειριζόμενος ξανά περιορισμένο χρόνο.

Δείτε τα highlights της εμφάνισής του