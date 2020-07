Πριν από μερικές ημέρες είχε διαρρεύσει το βίντεο όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.... μιμείται την πασίγνωστη δημοσιογράφο του ESPN και τώρα δημοσιεύτηκε ολόκληρη η συνέντευξη των αδελφών Αντετοκούνμπο, στην Ρέιτσελ Νίκολς. Όλοι μαζί βρέθηκαν στην φούσκα, να παίξουν επιτραπέζιο και συνομίλησαν με την Νίκολς, για το πόσο ανταγωνιστικοί είναι, την ζωή στην Ελλάδα, όσα έγιναν στην πανδημία με ένα μικρό μωρό μέσα στο σπίτι, αλλά και το σοβαρό ενδεχόμενο οι 3 τους να βρεθούν αντίπαλοι στους Τελικούς του ΝΒΑ.

«Προέρχεται από τον πατέρα μου το ανταγωνιστικό μας πνεύμα. Όταν έρχονται να με δουν ο Άλεξ ή ο Κώστας να δουν αγώνα, πάντα δίνω παίζω πάρα πολύ δυνατά γιατί θέλω να τους δείχνω πως πρέπει να είναι. Το σωστό παράδειγμα. Όταν κάνεις πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό», σχολίασε ο Γιάννης, ενώ ο Θανάσης πήρε τον λόγο και μίλησε για την ζωή στην Ελλάδα. «Η ζωή έχει δυσκολίες. Αλλά ήμασταν δεμένοι και είχαμε ο ένας τον άλλον» και ο Γιάννης συνέχισε: «προφανώς ήταν δύσκολα, αλλά ήμασταν μαζί. Τώρα η ζωή μας έχει αλλάξει».

Όσο για το πως πέρασαν την πανδημία όλοι μαζί στο Μιλγουόκι: «Έχοντας περάσει όλο αυτό με την πανδημία, ήταν σκληρό για όλους, αλλά ένα θετικό βγήκε και αυτό είναι ότι είχαμε την ευκαιρία να είμαστε όλοι μαζί για 2 μίση μήνες».

Τα δύο αδέλφια είδαν τον αδελφό τους να γίνεται πατέρας και όλοι μαζί το βίωσαν και οι τρεις τους μίλησαν για το πως πέρασαν με το μωρό μέσα στο σπίτι και πως όλοι μαζί ξυπνούσαν το βράδυ από τα κλάματα του μωρού.

Όσο για το Ορλάντο και το πως οι τρεις τους μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο, ο Γιάννης σχολίασε πως θα πρέπει να φτιάξουν ένα σόου τηλεοπτικά τα τρία αδέλφια, ενώ χτυπώντας ξύλο ο Έλληνας σταρ μίλησε για το πως θα είναι να βρεθούν οι τρεις τους στους Τελικούς, ο Θανάσης είπε πως θα γίνει βιβλίο και ο Κώστας αποκάλυψε πως θέλει πολλές φωτογραφίες.

«Ελπίζω και χτυπάω ξύλο ότι θα είμαστε και οι τρεις στους Τελικούς, δεν ξέρω αν ο κόσμος το καταλαβαίνει, αλλά είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο για εμάς που είμαστε εδώ και οι τρεις. Από που ξεκινήσαμε και που φτάσαμε. Έχουμε μια ευκαιρία να το κάνουμε και ελπίζω να το κάνουμε».

Playing UNO with the Antetokounmpo brothers in the #NBABubble - and yep, they're as competitive as advertised. Great conversation about life, family, and how three brothers from Greece could end up facing each other in the NBA Finals: pic.twitter.com/38iJhJw7dX

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) July 26, 2020