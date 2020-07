Δεύτερη νίκη για τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα φιλικά της φούσκας του Ορλάντο.

Ο Greek Freak πρόσφερε θέαμα, με ωραίο κάρφωμα, αφού έτρεξε το γήπεδο και τάπα στον Μπιέλιτσα. σε ένα ματς που έληξε 131-123, με τον Μπουντενχόλζερ να ξεκουράζει τον ηγέτη του στο 2ο ημίχρονο.

Ο Έλληνας φόργουορντ μέτρησε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε μόλις 15 λεπτά πόυ έμεινε στο παρκέ, όπως είχε πει πριν το ματς ο Μπουντενχόλζερ. Στο 2ο ημίχρονο δεν έπαιξε καθόλου, ενώ το πρώτο έληξε με τα ελάφια μπροστά στο σκορ με 80-60.

Ο Μπρούκ Λόπεζ είχε 21 με 4 ριμπάουντ, ενώ ο Μίντλετον πρόσθεσε 11 με 7 ριμπάουντ. Στον αντίποδα 19 είχε ο Χιλντ, 13 ο Μπογκντάνοβιτς και 16 με 8 ριμπάουντ ο Μπέιζμορ.

Δεν αγωνίστηκε ο Θανάσης, αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

