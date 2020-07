Δεύτερο σερί φιλικό που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί κανονικά στη σύνθεση των Μπακς.

Πάντως ο Μάικ Μπουντενχόλζερ δήλωσε πως θα αγωνιστεί λιγότερο από το προηγούμενο ματς (είχε παίξει 21 λεπτά). Όριο στα λεπτά θα έχει και ο Κρις Μίντλετον.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός, αφού ακόμα δεν έχει αναρρώσει πλήρως από το άτσαλο πέσιμο κόντρα στους Σπερς.

Off θα είναι τόσο ο Έρικ Μπλέντσο, όσο και ο Φρανκ Μέισον.

Bud says his guess is that Eric Bledsoe won't be available for Monday's scrimmage either but they haven't actually ruled him out. https://t.co/KgrwcOOoc5

Giannis Antetokounmpo and Khris Middleton played 21 minutes in the Bucks' first scrimmage on Thursday.

Mike Budenholzer just told us he thinks they will both play less today before the Bucks ramp both back up over 20 minutes again in their third and final scrimmage.

— Eric Nehm (@eric_nehm) July 25, 2020