Λέικερς - Μάτζικ 119-112: «Καθάρισαν» ΛεΜπρόν και Κούζμα (vids)

Με νίκη συνέχισαν τις υποχρεώσεις του στα φιλικά της... φούσκας του Ορλάντο οι Λέικερς.

Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν με 119-112, σε ένα ματς που... έχασαν τον Άντονι Ντέιβις με τραυματισμό στο μάτι από τον Μπιρτς και περιμένουν να δουν την σοβαρότητα της κατάστασης.

Για τους νικητές ο ΛεΜπρόν είχε 20 πόντους, 7 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 25 λεπτά, ενώ ο Κούζμα μέτρησε 25 με 5/7 τρίποντα (4/4 στην πρώτη περίοδο). Ο Unibrow σταμάτησε στους 9 πόντους και τα 10 ριμπάουντ σε 9 λεπτά.

Στον αντίποδα ο Όγκουστιν είχε 21 με 5 ασίστ, ενώ ο Κάρτερ-Ουίλιαμς πρόσθεσε 15 με 8 ριμπάουντ

for Kuz in the 1st Q! #WholeNewGame

@NBATV

https://t.co/mZ74IapAp7 pic.twitter.com/4eTTujPM14

NBA (@NBA) July 25, 2020