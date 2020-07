Δεν εξελίχθηκαν καλά τα πράγματα για τον Άντονι Ντέιβις στο φιλικό με τους Μάτζικ, σε ένα ματς που ξεκινήσε εντυπωσιακά ο Κάιλ Κούζμα.

Ο Unibrow χτύπησε στο μάτι, από το χέρι του Μπιρτς μετά από διεκδίκηση και αναγκάστηκε να πάει στα αποδυτήρια.

Δείτε τη φάση

This inadverdent eye poke sent AD to the locker room pic.twitter.com/quucobSS2j

