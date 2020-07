Ο Κάιλ Κούζμα φαίνεται πως πήρε δύναμη από την έκπληξη που του ετοίμασε η αγαπημένη του, Γουίνι Χάρλοου.

O παίκτης των Λέικερς ξεκίνησε με 4/4 τρίποντο στην πρώτη περίοδο στο φιλικό με τους Μάτζικ. Εντυπωσιακός και ο Τζαβέιλ ΜακΓκι.

Δείτε τον να τα στάζει

for Kuz in the 1st Q! #WholeNewGame

@NBATV

https://t.co/mZ74IapAp7 pic.twitter.com/4eTTujPM14

NBA (@NBA) July 25, 2020