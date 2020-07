Πέισερς: Ο Σαμπόνις εκτός «φούσκας» λόγω τραυματισμού (pic)

Μετά τον Ρίβερς, άλλος ένας παίκτης που φεύγει από την φούσκα!

Ο άσος των Πέισερς πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε θεραπεία για ένα πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει στο πέλμα του αριστερού του ποδιού. Ετσι, ο Σαμπόνις θα βρεθεί εκτός Ορλάντο για όσο χρειαστεί.

Πάντως στην Ιντιάνα είναι αισιόδοξοι πως θα προλάβει τους αγώνες και τα πλέι οφ.

The Pacers announce that Domantas Sabonis will leave the NBA Bubble indefinitely to receive treatment for plantar fasciitis in his left foot

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 24, 2020