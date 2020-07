Κόνατον σε Αντετοκούνμπο: «Μη μου πεις ξανά πως δεν με είδες!» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβγαλε μια εκπληκτική πάσα, δίχως να βλέπει και εντυπωσίασε μέχρι και τον συμπαίκτη του. Ο Πατ Κόνατον δεν θα ανεχθεί άλλες... δικαιολογίες από τον Έλληνα, αφού προφανώς έχει μάτια και πίσω από το κεφάλι του.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την δικαιολογία ότι δεν με είδε την επόμενη φορά που θα είμαι αμαρκάριστος. Ξεκάθαρα έχει μάτια και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του».

Well GA can't use the excuse "I didnt see you" next time I'm open... clearly he has eyes in the back of his head too.. Sheesh https://t.co/Ubp6NRGRoi

