«Καυτός» ο Σεθ Κάρι ξεκίνησε με 6/6 τρίποντα κόντρα στους Λέικερς! (vid)

Μπορεί ο Στεφ Κάρι να είναι σπίτι του και να χαλαρώνει, το όνομα όμως βρίσκεται στην «φούσκα» και ο Σεθ είναι πιο... καυτός από ποτέ. Οι Μάβερικς μπήκαν δυνατά στην επιστροφή τους στην δράση και σόκαραν τους Λέικερς στο πρώτο παιχνίδι της επανέναρξης. Ο Σεθ Κάρι ξεκίνησε με το πόδι στο γκάζι και είχε 6/6 τρίποντα τελειώνοντας το παιχνίδι με 23 πόντους.

Seth Curry hits 6 3's @sdotcurry tallies 23 PTS on 8-8 FGM as the @dallasmavs defeat LAL in their first scrimmage! #WholeNewGame pic.twitter.com/LLJyS5RJEM

— NBA (@NBA) July 24, 2020