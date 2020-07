Είναι απίστευτο, αλλά ο Χαρτ έμεινε και πάλι... ξεκρέμαστος! (vid),

Φαίνεται σαν να το κάνει επίτηδες, αλλά μάλλον δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Για ακόμα μια φορά ο Τζος Χαρτ θέλησε να δώσει το χέρι του σε έναν συμπαίκτη του και εκείνος δεν του έδωσε το χέρι του πίσω, με αποτέλεσμα και πάλι να μείνει ξεκρέμαστος. Αυτό πλέον έχει γίνει πάρα πολλές φορές για να είναι τυχαίο, με τον ίδιο τον παίκτη να παραδέχεται ότι το έχει συνηθίσει.

I’m just so used to it by now...didn’t even realize

— Josh Hart (@joshhart) July 23, 2020