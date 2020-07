Χοκς: Παρουσίασαν τις φανέλες της νέας σεζόν (pics)

Η Ατλάντα δεν μπόρεσε να βρεθεί σε θέση έτσι ώστε να συνεχίσει για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος στο restart.

Oι Χοκς προετοιμάζονται για τη νέα σεζόν και έτσι παρουσίασαν τις φανέλες που θα φοράνε.

Δείτε την μαύρη (statement), την άσπρη (association και την κόκκινη (icon).

Ήδη οι Τρέι Γιανγκ και Τζον Κόλινς τις λάνσαραν

Take a closer look at our new threads

Association Jerseys pic.twitter.com/zTIJhipilY

Atlanta Hawks (@ATLHawks) July 21, 2020