Πολλοί παίκτες θα έχουν το δικό τους κοινωνικό μήνυμα στις φανέλες τους αντί του ονόματός τους στην επανεκκίνηση του ΝΒΑ.

Ένας από αυτούς είναι και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς! Ο Σέρβος γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς επέλεξε τη λέξη «Sloboda» για τη φανέλα του, η οποία στα σέρβικα σημαίνει «ελευθερία».

Kings guard Bogdan Bogdanovic will wear “Sloboda” as his social just message on the back of his jersey. It means freedom in Serbian. More than 10 players are expected to have social justice messages in different languages.

