NBA: Τέλος η σεζόν για τον Ζακ ΛαΒίν
Ο Ζακ ΛαΒίν θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς θα υποβληθεί σε επέμβαση στο δεξί του χέρι μετά τη διακοπή για το All-Star Game, όπως αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος Κρις Χέινς.
Ο σταρ των Σακραμέντο Κινγκς είχε φέτος μέσο όρο 19,2 πόντους ανά παιχνίδι, σουτάροντας με 48% από το πεδίο και 39% στα τρίποντα, δείχνοντας την επιθετική του αποτελεσματικότητα.
Παρά τις προσπάθειές του, η ομάδα δυσκολεύεται αυτή τη σεζόν, μετρώντας 12 νίκες και 44 ήττες, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση της Δυτικής Περιφέρειας, ενώ η απουσία του ΛαΒίν αναμένεται να κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο της.
