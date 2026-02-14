Ο Ζακ ΛαΒίν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί χέρι μετά το All-Star break, με αποτέλεσμα να χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν.

Ο Ζακ ΛαΒίν θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς θα υποβληθεί σε επέμβαση στο δεξί του χέρι μετά τη διακοπή για το All-Star Game, όπως αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος Κρις Χέινς.

Ο σταρ των Σακραμέντο Κινγκς είχε φέτος μέσο όρο 19,2 πόντους ανά παιχνίδι, σουτάροντας με 48% από το πεδίο και 39% στα τρίποντα, δείχνοντας την επιθετική του αποτελεσματικότητα.

Παρά τις προσπάθειές του, η ομάδα δυσκολεύεται αυτή τη σεζόν, μετρώντας 12 νίκες και 44 ήττες, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση της Δυτικής Περιφέρειας, ενώ η απουσία του ΛαΒίν αναμένεται να κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο της.