Νετς: Θετικός σε κορονοϊό και ο Μπίσλεϊ (pic)

Χωρίς αμφιβολία οι Νετς είναι η ομάδα με τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού, από την στιγμή που αποφασίστηκε η επανέναρξη του NBA. Η ομάδα του Μπρούκλιν μετά τους Ντινγουίντι, Τζόρνταν και Τσάντλερ μπορεί να χάσουν και τον Μάικ Μπίσλεϊ. Ο τελευταίος μάλιστα δεν πρόλαβε καλά καλά να ανακοινωθεί, αλλά βρέθηκε θετικός στον Covid-19 και θα τεθεί σε καραντίνα.

Nets forward Michael Beasley tested positive for coronavirus, returned home and his roster status is up in the air, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2020